POL-GI: Verletzter nach Brand + Einbruch in Dönerladen + Randalierer auf Friedhof + Mauer beschmiert + Audi beschädigt

Reiskirchen: Verletzter nach Brand

Ein 57-Jähriger erlitt bei einem Wohnungsbrand in Burkhardsfelden heute früh (13.9.) Verletzungen. Gegen 0.30 Uhr verließ der Mann eigenständig die verrauchte Wohnung am Kirchplatz. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf 100.000 Euro. Brandermittler der Kriminalpolizei klären nun, wie es zu dem Brand kam, die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Einbruch in Dönerladen

In der Grünberger Straße 115 stieg ein Unbekannter in einen Dönerladen ein. Er schlug eine Fensterscheibe des Landens ein und gelangte so ins Gebäude. Er entkam unbemerkt. Der Einbrecher schlug zwischen Mittwoch (11.9.), 22 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Randalierer auf Friedhof

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Donnerstag (12.9.) einen verdächtigen Mann auf dem Alten Friedhof in der Licher Straße. Die Frau konnte beobachten, wie der Unbekannte gegen 17.45 Uhr sich etwa im Bereich der jüdischen Gräber aufhielt, dort gegen einen Grabstein trat und scheinbar auch versuchte, Grabsteine umzuwerfen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann. Polizeibeamte konnten bislang keinen Schaden an den Gräbern feststellen. Die Motivation des Unbekannten ist bislang unklar. Er wurde 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß geschätzt. Er hatte helle Haut und eine athletische Figur. Der Unbekannte trug einen dunklen Pullover, eine blaue Jeans und helle Turnschuhe.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Ist der Mann bereits an anderer Stelle aufgefallen? Wer kann Hinweis zur Identität des Unbekannten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Mauer beschmiert

Einen Schriftzug brachte ein Unbekannter auf die Außenmauer eines Grundstücks in der Gutenbergstraße auf. Die Sachbeschädigung mit weißer Farbe geschah zwischen Dienstag (11.9.), 23 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Audi beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Postfiliale in der Straße Neue Bäue beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag (6.9.) einen Audi. Der Unbekannte fuhr zwischen 18.20 Uhr und 18.35 Uhr gegen das Heck des A4 und anschließend einfach davon.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

