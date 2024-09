POL-GI: Rücknahme der Vermisstenfahndung (Bezug zur Meldung "Landkreis Gießen: 15-Jährige wird vermisst" vom 13.9.2024, 4.56 Uhr)

Gießen (ots) - Gießen: Mehrere Haftbefehle bei Kontrollen vollstreckt Beamte der Gießener Kontrollgruppe führten zusammen mit Kollegen der Polizeistation Gießen Nord Kontrollen in der Innenstadt durch. Bei der Aktion im Rahmen der Maßnahme "Sicheres Gießen" am Montag (9.9.) kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 21 Personen. Schwerpunkte waren an diesem Tag der Bereich Marktplatz, Kirchenplatz, Lindenplatz ...

mehr