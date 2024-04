Feuerwehr München

FW-M: Mann stürzt vor einfahrende U-Bahn (Am Hart)

München (ots)

Samstag, 6. April 2024, 02.04 Uhr

Knorrstraße

Ein Mann ist Samstagnacht vom Bahnsteig in den Gleisbereich gestürzt und unter eine U-Bahn geraten. Er blieb unverletzt.

Gegen 2 Uhr befand sich der etwa 40-jährige Mann am U-Bahnhof Am Hart auf den Gleisen der U-Bahnstrecke. Der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn erkannte die Gefahr und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dem Mann im Gleisbereich gelang es, sich in den Sicherheitsraum unter der Bahnsteigkante zurückzuziehen. Nachdem die U-Bahn zum Stehen gekommen war, kletterte er selbständig aus dem Gleisbereich zurück auf den Bahnsteig.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München sicherten die U-Bahn und kontrollierten den Bereich unter dem Bahnsteig. Anschließend konnten die Fahrgäste die U-Bahn verlassen.

Nach einer Sichtung durch das Personal des Rettungsdienstes konnte der unverletzte Mann den Heimweg antreten. Warum sich die Person auf den Gleisen befand, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell