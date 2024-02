POL-BO: Mann entblößt sich: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach drei Einbruchsdelikten, die sich in Herne ereignet haben und sucht Zeugen. Im Zeitraum von Freitag, 16. Februar, 16.30 Uhr, bis Montag, 19. Februar, 7 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Kindergarten an der Dahlhauser Straße in Röhlinghausen verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zur Beute stehen derzeit noch aus. Am Montag, 19. ...

