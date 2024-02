Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Drei Einbruchsdelikte in Herne

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach drei Einbruchsdelikten, die sich in Herne ereignet haben und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 16. Februar, 16.30 Uhr, bis Montag, 19. Februar, 7 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Kindergarten an der Dahlhauser Straße in Röhlinghausen verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zur Beute stehen derzeit noch aus.

Am Montag, 19. Februar, versuchten zwei bislang unbekannte Täter, gegen 23.10 Uhr die Eingangstür eines Ladenlokals an der Westfalenstraße 3 in Röhlinghausen aufzuhebeln. Anschließend flüchteten sie zu Fuß Richtung Edmund-Weber-Straße und bogen dann nach rechts ab. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 16 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 m groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet.

Einen weiteren Einbruchsversuch in ein Geschäft gab es am Dienstag, 20. Februar, gegen 1.45 Uhr an der Hauptstraße 247 in Wanne. Drei bislang unbekannte Täter beschädigten die Glastür, anschließend flüchteten sie in Richtung Heinestraße / Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 25 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel gekleidet. Einer der Männer soll 1,60 bis 1,70 m groß sein, die anderen 1,70 bis 1,75 m.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell