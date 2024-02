POL-BO: Bochumer (48) stürzt mit Roller

Bochum (ots) - Am Samstag, 17. Februar, gegen 19 Uhr, kam es in Bochum auf der Johanniterstraße zu einem Raub. Ein 29-jähriger Bochumer war zu Fuß in Richtung Gußstahlstraße unterwegs. In Höhe der Johanniterstraße 38 wurde er von unbekannten Personen angegriffen und mit Tritten sowie Schlägen zu Boden gebracht. Anschließend entwendete man ihm Bargeld. Mit dem Mobiltelefon einer vorbeikommenden Passantin ...

