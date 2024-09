Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: ROADPOL-Aktionswoche "Safety Days" 2024

Auch in diesem Jahr engagiert sich die hessische Polizei im Rahmen der europäischen Roadpol "Safety Days", die vom 16. - 22. September durchgeführt werden.

Besonders im Blick steht dabei der 18. September (Mittwoch). Das europaweite Ziel der "Vision ZERO", die Reduzierung der im Straßenverkehr getöteten Personen auf NULL, wird durch gesonderte Zählung der in der Europäischen Union tödlich Verunglückten an diesem Tag hervorgehoben. In den beiden vergangenen Jahren (2022 und 2023) konnte in Hessen an diesem Tag "ZERO" vermeldet werden.

Thema der "Safety Days" ist es, das Bewusstsein für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr und die gegenseitige Toleranz der einzelnen Teilnehmenden zu fördern, um dem Ziel der Vision Zero näher zu kommen. Unter dem Slogan: "Safe life and stay alive (Sicher Leben und am Leben bleiben)" wird im Rahmen der Aktionswoche ein besonderer Blick auf riskante Verhaltensweisen im Straßenverkehr gelegt.

Zu den häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen gehören unter anderem überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol oder Drogen sowie Ablenkung und Unaufmerksamkeit. Verkehrsunfälle, die auf diesen Ursachen basieren, wären also vermeidbar. Sie sind außerdem häufig auf rücksichtsloses oder gar aggressives Verhalten im Straßenverkehr zurückzuführen, das auch bereits vor der Schwelle eines Unfalls durch die Polizei zunehmend festgestellt wird.

Aus diesem Grund wird die hessische Polizei in Zusammenarbeit mit ROADPOL die Aktionswoche mit einer Öffentlichkeitskampagne begleiten, die zur Reflektion des eigenen Verhaltens über die jeweilige Rolle im Straßenverkehr anregen soll.

Aber auch das Verhalten junger Fahranfänger steht in einem besonderen Fokus.

Die hessischen Polizeipräsidien werden in der Aktionswoche mit unterschiedlichen Maßnahmen den angesprochenen Ursachen in Ihrer jeweiligen regionalen Ausprägung begegnen. Diese Maßnahmen können in der Art von Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung, Geschwindigkeitsmessungen oder dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogenkontrollen gestaltet sein.

Die hessische Polizei möchte durch diese Kampagne mit klaren Botschaften alle Verkehrsteilnehmer für die eigene Verantwortung und für eine sichere Verkehrsteilnahme sensibilisieren.

