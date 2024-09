POL-GI: Geschlagen und geflüchtet + Sachbeschädigungen + Unfallfluchten + Zeugensuche nach Kollision mit Radfahrer und anschließender Flucht + Durch Ausweichmanöver verunfallt + und mehr

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Tesla zerkratzt

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden an einem grauen Tesla Model 3, nachdem Unbekannte die Motorhaube des in der Licher Straße geparkten PKW zerkratzten. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Samstag, 14. September, zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Gießen Süd (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen- Wieseck: Haustür zerstört

Unbekannte zerstörten die Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Kaiserberg. Der etwa 1.000 Euro hohe Schaden entstand am Samstag, 14. September, gegen 19.40 Uhr. Wie genau sich die Sachbeschädigung ereignete, ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Hungen: BMW zerkratzt

In der Straße Am Zwenger zerkratzten Unbekannte am Samstag, 14. September, einen geparkten BMW. Der silberfarbene 5er parkte dort zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr, den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 800 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Grünberg, Telefonnummer 06401/ 91430.

Heuchelheim: Scheibe eingeschlagen

Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen Kriminelle die Scheibe eines in der Bahnstraße geparkten grauen VW ein. Dadurch entstand am Freitag, 13. September, zwischen 10.30 Uhr und 14.40 Uhr, ein etwa 300 Euro hoher Schaden an dem Caddy. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Wettenberg-Launsbach: Toyota beschädigt

Schäden an beiden Außenspiegeln sowie Kratzer hinterließen Unbekannte an einem roten Toyota, der von 23.30 Uhr am Donnerstag, 12. September, bis 14 Uhr am Freitag in der Ludwig-Rinn-Straße parkte. Der Schaden ist etwa 500 Euro hoch, die Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Geschlagen und geflüchtet

Wohl völlig unvermittelt kassierte ein 24-jähriger Mann am Freitag, 13. September, einen Faustschlag ins Gesicht, als er gegen 19.25 Uhr in der Fußgängerzone am Lindenplatz unterwegs war. Der in Gießen lebende Mann konnte angeben, dass der männliche Täter sich innerhalb einer Gruppe von vier bis fünf jungen Männern befunden hatte, etwa 20 bis 25 Jahre alt und schwarz gekleidet war. Zudem soll er ein südländisches/ nordafrikanisches Aussehen haben und mit iranischem Akzent gesprochen haben. Alle aus der Gruppe trugen wohl schwarze Kleidung, ein Mann fiel durch einen langen Bart auf. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Männergruppe näher beschreiben? (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Lollar: Trekkingrad geklaut

Innerhalb von 30 Minuten entwendeten Diebe am Donnerstag, 12. September, im Rothweg ein Fahrrad. Zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr klauten sie das blaue Rad der Marke "Trek", das angeschlossen vor dem Kaufland stand und einen Wert von etwa 690 Euro hat. Hinweise hierzu bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Durchs Fenster eingestiegen

Offenbar ohne einen Schaden zu verursachen, stiegen Diebe in der Straße Großer Steinweg durch ein möglicherweise gekipptes Fenster in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen Freitag, 13. September, 21 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, durchsuchten sie das WG-Zimmer und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld, Sonnenbrillen, ein Smartphone, einen Laptop und weitere technische Geräte im Gesamtwert von Geschätzt 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter beim Rein- oder Rausklettern durch das Fenster beobachtet haben (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Porsche touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Schanzenstraße einen schwarzen Porsche Cayenne und verursachte dadurch einen etwa 600 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Sonntag, 15. September, zwischen 0.20 Uhr und 8 Uhr, unerlaubt vom Unfallort. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Zeugensuche nach Kollision mit Radfahrer und anschließender Flucht

Der Fahrer eines blauen 5er BMW bog am Freitag, 13. September, von der Straße Lutherberg in die Licher Straße nach rechts ab. Dabei kollidierte er mit einer 34-jährige Radfahrerin, die auf dem Fahrradschutzstreifen stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß gegen 20 Uhr stürzte die Gießenerin vom Rad und verletzte sich leicht, zudem entstanden leichte Schäden an ihrer Kleidung und am Fahrrad. Der unbekannte Fahrer flüchtete, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Ein anderer Autofahrer konnte der Gießenerin das abgelesene Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nennen, bevor er selbst weiterfuhr. Die Ermittlungen dauern an, dennoch bittet die Polizei um Hinweise: Wer ist der Zeuge, der der Frau das Kennzeichen nennen konnte? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu den zwei männlichen Insassen machen, die beide etwa 30 Jahre alt sind und als "Südländer" mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben wurden? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: VW touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Hauptstraße einen geparkten grauen VW Golf und verursachte dabei am Donnerstag, 12. September, zwischen 6.30 Uhr und 14.30 Uhr, einen geschätzt 2.500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Durch Ausweichmanöver verunfallt

Ein 30-jähriger aus Pohlheim befuhr am Sonntagabend (15. September) die L3131 von Gießen nach Petersweiher mit einem Audi, als ihm zwei vermutlich sehr schnell fahrende PKW entgegenkamen. Gegen 21.30 Uhr überholten beide PKW ein vorausfahrendes Auto und nutzten dabei die Spur, auf der der 30-Jährige unterwegs war. Offenbar nur durch ein Ausweichen nach rechts auf den Grünstreifen konnte der Pohlheimer einen Zusammenstoß vermeiden, jedoch entstand durch das Manöver ein etwa 500 Euro hoher Schaden an seinem Audi. Beide PKW setzten ihre Fahrt auf die A485 in Richtung Marburg fort. Konkrete Beschreibungen zu den PKW liegen nicht vor, vermutlich handelte es sich um dunkle Limousinen, eventuell ebenfalls von der Marke Audi. Die Polizei sucht Zeugen: Wem sind die zwei PKW, die mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Kennzeichen oder Beschreibungen der Fahrer geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

