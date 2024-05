LPI-J: Hauseingangstür beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Am Kreisverkehr in der Naumburger Straße stürzte am Montagmittag ein Radfahrer aufgrund eines missachteten Vorrangrechtes. Der Radler fuhr im Kreisel von der Marie-Curie-Straße kommend in Richtung Stadthalle. Als eine im Kreisverkehr befindliche Pkw-Fahrerin diesen in Richtung Naumburger Straße verließ, übersah sie den 67-jährigen Radfahrer. Dadurch geriet der Radler ins ...

