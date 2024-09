Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht + nach Überschlag im Krankenhaus + nach Unfallflucht geflohen +

Gießen (ots)

Gießen: Zeugensuche nach Auseinandersetzung -

Eine 22-jährige Gießenerin geriet am frühen Samstagmorgen (14. September) in der Schlachthofstraße mit einem ihr bekannten Mann in einen Streit. Die von Zeugen verständigte Polizei traf wenige Minuten später am Tatort ein, konnte dort aber nur noch die Frau befragen, der Mann war geflüchtet. Aufgrund unklarer Sachverhaltsschilderungen suchen die Ermittler nun weitere Zeugen, die den teils wohl auch handgreiflichen Streit gegen 6.15 Uhr an der Straße beobachtet haben. Die Frau trug eine weiße Jacke, der Mann wird als türkischstämmig, etwa 20 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben. Wer ist auf die beiden Personen aufmerksam geworden? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Kripo in Gießen, Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Mit Spider überschlagen -

Mit Verdacht auf ein HWS brachte die Besatzung eines Rettungswagens einen 19-jährigen Unfallfahrer ins Krankenhaus. Der Reiskirchener war gestern Abend, gegen 17.50 Uhr, auf der Landstraße zwischen Reiskirchen und Hattenrod unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Roadster verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und sich auf der angrenzenden Wiese überschlug. Mit den Reifen nach oben kam der Spider zum Stehen. Ersthelfer bargen den Verunglückten aus dem Fahrzeug - da zunächst angenommen wurde, dass er eingeklemmt worden war, rückte zudem die Feuerwehr aus. Den Totalschaden an dem Roadster beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. Ein Abschleppunternehmer barg den Wagen aus der Wiese.

Gießen: Unfallflucht am Kaufland -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einer am Kaufland geparkten grauen A-Klasse zurückließ. Der Benz stand am Dienstagabend, zwischen 18.10 Uhr und 18.25 Uhr, in der Gottlieb-Daimler-Straße in Höhe vor der Warenausgabe des Supermarktes. Vermutlich beim Rangieren touchierte der Unfallfahrer mit seinem Wagen den hinteren Kotflügel der Beifahrerseite des Mercedes und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

