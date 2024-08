Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall im Bereich Neuenkirchen-Dörringworgth - Junger Motorradfahrer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Neuenkirchen. Am gestrigen Sonntagabend (25.08.2024) kam es gegen 19:00 Uhr auf der Kreisstraße 9 im Bereich Dörringworth zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Nordleda kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Schilderpfosten. Durch den Anprall erlitt der junge Mann schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell