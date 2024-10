POL-PPTR: Diebstahl aus PKW

Trier (ots) - Am Samstag, 5. Oktober, zwischen 00:50 Uhr und 16 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch ein aufgedrücktes Fenster Zutritt zum Lokal "KingzPizza" in Trier-West. Die Täter entwendeten Geld, Elektrogeräte und Lebensmittel in großen Gebinden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle ...

