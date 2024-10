Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei brennende Autos in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 3. Oktober, wurde der Polizei gegen 22 Uhr der Brand von zwei Autos auf dem Parkplatz gegenüber der Flurschule in der Schulstraße in Idar-Oberstein gemeldet. Der Brand konnte kurze Zeit später durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Vorsorglich bat die Polizei die Anwohner des betroffenen Wohnhauses aus dem Gebäude, diese waren jedoch zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung ist die Brandursache noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-561-0 zu melden.

