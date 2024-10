Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vier Beamte in den Ruhestand verabschiedet

Trier (ots)

Am Freitag, 27. September, verabschiedete Polizeivizepräsident Ralf Krämer vier Beamte in den wohlverdienten Ruhestand. Im Beisein von Partnerinnen sowie Dienstellenleiterinnen und -leitern überreichte er den Polizeihauptkommissaren Quinten, Römer und Heß und dem Polizeiamtmann Winter ihre Urkunden.

Polizeihauptkommissar Reiner Quinten trat seinen Dienst 1981 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz an. Acht Jahre später, 1989, führte ihn sein Weg ins heutige Polizeipräsidium Rheinpfalz. Bevor es ihn 2003 zur Polizeiinspektion Trier im Polizeipräsidium Trier verschlug, war er dort in Ludwigshafen tätig. Von Trier aus ging es für PHK Quinten nach Hermeskeil und nach Birkenfeld, wo er zuletzt als Dienstgruppenleiter tätig war.

Polizeihauptkommissar Stefan Römer verbrachte von 1982 bis 1989 sieben Jahre bei der Bereitschaftspolizei, bevor er erst zur Polizeidirektion Bad-Kreuznach, dann zur Polizeiinspektion Bad-Kreuznach wechselte. Nach einem weiteren Jahr bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich ging es für PHK Römer schließlich zur Polizeiinspektion Trier. 2006 wechselte er nach Idar-Oberstein, 2012 dann für vier Jahre zum Ministerium des Inneren und für Sport in Mainz. Seit 2016 war PHK Römer als Leiter des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend in Idar-Oberstein tätig.

Polizeihauptkommissar Stefan Heß leistete zehn Jahre Dienst beim Bundesgrenzschutz, bevor es ihn 1990 zur Polizei verschlug. Nach einer kurzen Zeit bei der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn führte ihn sein Weg zur heutigen Polizeiinspektion Bad-Kreuznach. Dort blieb er zwölf Jahre lang und wechselte 2002 zur Polizeiinspektion Trier. Nach sechs Jahren Schutzpolizei in Trier und Idar-Oberstein vollzog er 2008 den Laufbahnwechsel zur Kriminalpolizei. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war er dann im Kommissariat für Vermögensdelikte in Idar-Oberstein tätig.

Polizeiamtmann Armin Winter blieb dem Polizeipräsidium Trier seit 1978 treu. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war er in der Polizeiverwaltung im Bereich "Haushalt und Finanzen" tätig.

Polizeivizepräsident Ralf Krämer wünschte den Pensionären alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell