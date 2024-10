POL-PPTR: Nach vermeintlicher Droh-Email an IGS Morbach gibt die Polizei Entwarnung

Trier (ots) - Am Mittwoch, 02.10.2024, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es in der Januarius-Zick-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei flüchtete die unbekannte Täterschaft mit dem Diebesgut unerkannt. Weiter meldeten Anwohner des Ortsteils Trier-Tarforst, unabhängig voneinander, dass sich in derselben Nacht eine dunkel gekleidete Person ...

mehr