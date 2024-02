Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Lieferwagenfahrer gefährdet andere - mutmaßlich berauscht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 20.02.2024, gegen 18:30 Uhr, soll ein Lieferwagenfahrer in Murg in der Hauptstraße andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei sucht Zeugen! Die Polizei war verständigt worden, da der Lieferwagen in Fahrtrichtung Bad Säckingen mehrmals in den Gegenverkehr geraten war. Der Lieferwagen konnte an der Einmündung zur A 98 von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Die Fahrtüchtigkeit des 41-jährigen Fahrer wurde überprüft. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf die Beeinflussung durch Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, denen die Fahrweise des Lieferwagens aufgefallen war und womöglich auch selbst gefährdet wurden, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

