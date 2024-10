Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach, Bahnhofstraße: Fahrraddiebstahl

Am 01.10.2024, in der Zeit von 10:30 - 11:00 Uhr, wurde an dem Fahrradständer der Bahnhofstraße, vor der Bahnunterführung, in Andernach, ein hochwertiges E-Bike der Marke Kelly entwendet. Der/ die unbekannten Täter entwendeten das Fahrrad, obwohl es mit einem Schloss an einer dortigen Straßenlaterne befestigt war. Zeugen die Hinweise auf den die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Die Rufnummer lautet 02632 - 9210.

