Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Saisonabschluss - Zweiradkontrolle bei der Polizeiinspektion Boppard in St. Goar

Bild-Infos

Download

St. Goar (ots)

Am Sonntag, den 29.09.2024, führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz zwischen 10:00 und 16:15 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Heerstraße / B9 in Sankt Goar durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Kontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs. Bei durchwachsener Wetterlage konnten eine Vielzahl von Krafträdern kontrolliert werden, deren verkehrsrechtliche Überprüfung zumeist keinen Grund zu Beanstandung ergab. In wenigen Ausnahmefällen wurden Mängelberichte zur Behebung festgestellter Defizite ausgestellt. Jedoch gab es auch größere Beanstandungen: In einem Fall war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, in zwei weiteren Kontrollen waren E-Scooter unterwegs, die nicht über die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung verfügten. Die Fahrer und die Halter der Fahrzeuge erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Die polizeilichen Kontrollen wurden durch die Verkehrsteilnehmer durchweg positiv aufgenommen. Mit Abschluss dieser Kontrolle und der auslaufenden Motorradsaison beendet auch der Zweiradkontrolltrupp für dieses Jahr seine vorgeplante Kontrolltätigkeit. Pünktlich zum Saisonauftakt im Frühling 2025 erfolgt die Fortsetzung des bewährten Konzepts.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell