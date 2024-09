POL-PDKO: Versuchter Raub

Bendorf (ots) - Am Samstag, 28.09.2024, überfuhr gegen 01:05 Uhr ein vermutlich schwarzer Kleinwagen eine Verkehrsinsel in der Hauptstraße in Bendorf - Höhe der Hausnummer 43 - und zerstörte hierbei die darauf befindlichen Verkehrsleitsäulen. Durch Zeugen konnte aus der Ferne beobachtet werden, dass der Kleinwagen anhielt und eine Person ausstieg. Wenige Augenblicke später stieg die Person wieder in das Fahrzeug und ...

