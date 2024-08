PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall im Kreuzungsbereich +++ Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfall im Kreuzungsbereich,

Landesstraße 3031, bei Hünstetten, Donnerstag, 22.08.2024, 6.30 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen ereignete sich an einer Kreuzung bei Hünstetten ein Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten schwer verletzt wurden. Gegen 6.30 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem Renault die Hünfelder Straße von Bechtheim kommend in Richtung Landesstraße 3031. An der Einmündung zur Landesstraße wollte sie auf diese einbiegen, übersah jedoch einen von links kommenden Seat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Seat anschließend von der Fahrbahn abkam. Der 24-jährige Seat-Fahrer und die Renault-Fahrerin wurden schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Während der Rettungsarbeiten musste die Kreuzung kurzzeitig voll gesperrt werden.

2. Unfall im Kreuzungsbereich

Bundesstraße 42, bei Oestrich-Winkel, Donnerstag, 22.08.2024, 15.35 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es bei Oestrich-Winkel zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Gegen 15.35 Uhr befuhren ein Audi und ein Hyundai hintereinander die Bundesstraße 42 in Richtung Wiesbaden. Als der Audi verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der Fahrer des Hyundai zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 6.000 Euro, sie blieben jedoch fahrbereit. Der 57-jährige Audi-Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell