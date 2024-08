POL-EL: Nordhorn - Audi beschädigt

Uelsen (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht Nacht zu Dienstag sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Linnenbachweg in Uelsen zu verschaffen. Dieses gelang den Tätern nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

