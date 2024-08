POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots) - Am Dienstag kam es zu insgesamt zwei Sachbeschädigungen im Bereich Neuenhaus. Dort wurde im Laufe des Nachmittags am Weizenweg die Scheibe eines Wohnhauses mittels eines Pflastersteins eingeworfen. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am selbigen Abend an der Bimolter Straße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943 92000, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

