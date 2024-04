POL-KB: Korbach - Unbekannter stiehlt Elektrowerkzeuge aus Kleingartenhütte

Korbach (ots) - Am Donnerstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Korbach ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Bewohner hatten ihr Einfamilienhaus morgens gegen 9.30 Uhr verlassen. Als sie gegen 14.15 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und konnten so in das Gebäude gelangen. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke ...

