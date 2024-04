POL-KB: Korbach - Einbrecher in Wohnhaus stehlen Schmuck

Korbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter mehrere Kabel von einer Baustelle in der Briloner Straße in Willingen Die Täter gelangten auf das umzäunte Gelände der Baustelle. Hier stahlen sie ein Zuleitungskabel von einem Kran sowie weitere Kabel im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. ...

