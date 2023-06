POL-LWL: PKW brannte auf Autobahn aus

Dümmer (ots) - Nach dem Feuer in einer Ferienhaussiedlung am Dienstagnachmittag in Dümmer, bei dem ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 450.000 Euro entstand, dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiterhin an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch einen Brandsachverständigen unterstützt, der durch die Schweriner Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung des Brandortes beauftragt ...

