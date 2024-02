POL-DO: Flucht vor der Polizei endet auf einem Feld in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0121 Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Nach einem versuchten Mord am Mittwoch (31.1.2024) gegen 17.35 Uhr am Bahnhof in Dortmund-Kurl sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können. Der Unbekannte hielt sich auf der Husener Straße, auf der Plaßstraße und am Bahnhof in Kurl auf, bevor er gegen 17.35 ...

mehr