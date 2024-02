POL-DO: 80-jährige Frau bei Verkehrsunfall mit Stadtbahn getötet (Nachtrag)

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0127 Nach einem räuberischen Diebstahl in der Stadtbahn S 2 in Dortmund in der Nacht zu Freitag (2. Februar) sucht die Polizei nun Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg ein Mann aus Castrop-Rauxel (42 Jahre) gegen 4:20 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof in die Stadtbahn S 2 in Fahrtrichtung Essen. In der Bahn sprach ihn ein unbekannter Mann an. Im Verlauf des Gesprächs fragte der Unbekannte, ...

mehr