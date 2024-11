Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0689 --Tatverdächtiger nach Raub festgenommen--

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rönnebeck, Bürgermeister-Dehnkamp-Weg Zeit: 03.11.2024

Nachdem am 02.11. ein 44 Jahre alter Mann mit Stichverletzungen in Blumenthal aufgefunden wurde (siehe Pressemitteilung 0686), stellten Einsatzkräfte einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen.

Gegen 04:00 Uhr fanden Anwohner den 44-Jährigen im Bürgermeister-Dehnkamp-Weg. Er hatte eine Stichverletzung in der Brust und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Intensive Ermittlungen brachten die Kriminalpolizei auf die Spur des 29-Jährigen, der am Sonntag gestellt und festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Nach ersten Erkenntnissen kannten sich beide Männer, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

