Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0692 --Räuber durch Videoleitstelle gefasst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 04.11.2024, 00:40 Uhr

In der Nacht zu Montag versuchte ein bis dato Unbekannter in der Bahnhofsvorstadt einer Frau die Handtasche zu entreißen. Er flüchtete ohne Beute zunächst unerkannt. Einsatzkräfte stellten am Dienstag einen 36 Jahre alten Mann dank der Videoüberwachung der Polizei Bremen.

Die Frau hielt sich auf dem Bahnhofsplatz auf, als sich ihr der 36-Jährige näherte. Er griff ihr zunächst an den Arm und versuchte ihre Handtasche zu entreißen. Ein Zeuge kam der Frau zur Hilfe und der Unbekannte flüchtete anschließend ohne Beute. Durch die Videoaufzeichnungen am Bahnhof konnte in der Nacht zu Dienstag ein Tatverdächtiger in Bahnhofsnähe von Einsatzkräften identifiziert und gestellt werden.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell