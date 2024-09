Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Mehrere Brandeinsätze halten Feuerwehr in der Nacht in Atem

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Sonntag (29. September 2024) auf Montag (30. September) hielten mehrere kleinere Brandeinsätze im Altstadtbereich die Feuerwehr Recklinghausen in Atem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt kam es innerhalb weniger Stunden im Altstadtbereich zu drei Brandeinsätzen.

Um 00:21 Uhr brannte im Bereich einer Gaststätte auf der Augustinessenstraße in der Recklinghäuser Altstadt ein Müllcontainer. Der brennende Müllbehälter wurde durch die Einsatzkräfte abgelöscht und im Anschluss mit Löschschaum bedeckt.

Bereits wenige Minuten später, um 00:57 Uhr erreichten über den Notruf 112 weitere Notrufmeldungen die Feuerwehr. Dieses Mal stand an der Schaumburgstraße / Ecke Kunibertistraße ein Müllcontainer in Brand. Der Brand griff hierbei auf die Fassade eines Wohnhauses über und führte zur Verrauchung des Treppenraums. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Müllbehälter sowie die Fassade ab und konnten erfolgreich eine weitere Ausdehnung auf das Wohngebäude, ein altes Fachwerkhaus, verhindern. Das Wohngebäude wurde durch die Feuerwehr von den Rauchgasen befreit. Der anwesende Bewohner des Hauses blieb unverletzt.

Um 03:27 Uhr standen wieder Müllbehälter im Innenstadtbereich in Brand. Dieses Mal brannten Müllcontainer an der Heilige-Geist-Straße. Das Feuer zog hierbei durch die Wärmestrahlung ein geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft. Auch hier löschten die Kräfte der Feuerwehr den Müllbehälter ab, es kam Löschschaum zum Einsatz.

Bei allen drei Einsätzen waren die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache im Einsatz.

Bereits am frühen Sonntagmorgen standen um 07:34 Uhr Müllcontainer auf der Hertener Straße / Ecke Tiefer Pfad in Brand. Der Brand griff auch hier auf eine benachbarte Fassade über. Müllbehälter und Fassade wurden durch die Feuerwehr abgelöscht und die betroffenen Wohnungen kontrolliert. Eine Verrauchung der Wohnungen konnte hier glücklicherweise verhindert werden. Bei diesem Einsatz kamen die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache und der ehrenamtliche Löschzug Altstadt zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen zur Brandursache und Schadenshöhe.

