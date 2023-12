Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Hagen (ots)

Polizeibeamte hielten am 22.12.2023 um 01.30 Uhr am Märkischen Ring einen 28-jährigen Autofahrer an. Bei der Kontrolle begründete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben. Es wurde eine Anzeige erstattet. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell