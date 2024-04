Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kennzeichen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 29.04.2024, zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr, sind an einem geparkten Auto in der Hafenstraße in Weil am Rhein-Haltingen die Kennzeichen gestohlen worden. Außerdem wurde aus dem Innenraum die Zulassungsbescheinigung entwendet. Betroffen war ein grauer Opel Meriva mit Lörracher Kennzeichen. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, zu melden.

