Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Sturz leicht verletzt hat sich am Montagmittag, 29.04.2024, gegen 14:30 Uhr, ein Motorradfahrer in Lörrach. Der 29-jährige hatte in der Basler Straße die Kontrolle über seine Maschine verloren. Der Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er ambulant versorgt wurde. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 3000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffen rückte die Feuerwehr an und reinigte die Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell