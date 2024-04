Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autoaufbruch im Parkhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.04.2024, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde im Rheincenter-Parkhaus in Weil am Rhein-Friedlingen ein Auto aufgebrochen. An dem schwarzen Renault mit französischem Kennzeichen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Zwei Handys wurden daraus gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell