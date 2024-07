Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2407045

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 11. Juli 2024, brannte eine Mülltonne an der Plötzenseer Straße in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Mülltonnenbrand an der Plötzenseer Straße in Höhe der Hausnummer 17 gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer bereits gelöscht. Die Mülltonne wurde durch den Brand vollständig zerstört, eine danebenstehende Mülltonne beschädigt.

Eine Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

