Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand im Pflegebett

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 06:15 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Schillerstr. gerufen. Vor Ort waren im Vorgarten brennende Textilien neben einem offenstehenden Fenster zu sehen. In einem Pflegebett war ein Teil der Textilien in Brand geraten. Ein darin liegender pflegebedürftiger Mann war nicht in der Lage sich selbst aus dieser Situation zu befreien und wurde sofort durch die Feuerwehr aus dem brennenden Bett gezogen und ins Freie gebracht, wo er dem Rettungsdienst übergeben und später in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Er blieb weitestgehend unverletzt. Dies verdankt er nicht zuletzt seiner aufmerksamen Nachbarin, die durch den piependen Rauchmelder auf das Brandereignis aufmerksam wurde und Feuerwehr und Pflegekraft alarmierte. Die herbeigerufene Pflegekraft wohnt in unmittelbarer Nähe und konnte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits alle Türen zur Wohnung öffnen und eine brennende Bettdecke aus dem Zimmer werfen. Sie hielt sich zum Glück nur sehr kurz in dem Zimmer auf und blieb unverletzt. Die Brandursache ist der Feuerwehr zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Nach abgeschlossenen Lüftungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr den Einsatz mit 27 Kräften aus Hauptamt, Löschzug 1 und Löschzug 2 nach ca. einer Stunde beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell