FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg mehrfach im Einsatz

Gevelsberg

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Montag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Am Morgen wurde die Hauptwache zur Berchemallee gerufen. Dort musste dem Rettungsdienst Zutritt zu einem Patienten in einem Einfamilienhaus geschaffen werden. Über die Drehleiter konnte mittels Spezialwerkzeug ein Fenster beschädigungsfrei geöffnet werden. Die Einsatzstelle wurde der ebenfalls alarmierten Polizei übergeben. Direkt im Anschluss wurde die Hauptwache zusammen mit dem Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr in die Mühlenstraße alarmiert. In einem Gewerbetrieb hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert, wobei kein Schadenfeuer festgestellt werden konnte. Der Einsatz wurde nach rund 30 Minuten beendet. Der nächste Einsatz führte die Hauptwache um 13:56 Uhr in die Hochstraße. Dort hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die betroffene Wohnung wurde kontrolliert. Es wurde kein Schadenfeuer festgestellt, sodass der Einsatz nach 45 Minuten beendet werden konnte. Am Abend wurde der Löschzug 3 der Freiwilligen Feuerwehr überörtlich auf die BAB43 nach Sprockhövel angefordert. Hier wurde die Feuerwehr Sprockhövel bei einem LKW Brand durch die Zuführung mit Löschwasser unterstützt. Die beiden eingesetzten Fahrzeuge konnten nach rund 2 Stunden den Einsatz beenden. Um kurz vor 21 Uhr wurde die Hauptwache und der Löschzug 1 erneut alarmiert. In der Mylinghauser Straße brannte das Abgasrohr einer Heizung. Dieses wurde durch die Feuerwehr zusammen mit einem Schornsteinfeger gekehrt und der Kamin im Anschluss kontrolliert. Der Einsatz konnte nach 90 Minuten beendet werden.

