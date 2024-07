Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike Akku entwendet

Niederschmalkalden (ots)

Unbekannter Täter machten sich am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr an einem Pedelec zu schaffen, welches vor einem Einkaufsmarkt im Nelkenweg in Niederschmalkalden abgestellt worden war. Mittels unbekannten Werkzeug brachen die Täter den Akku aus seiner Halterung am Fahrrad und nahmen ihn mit. Der Akku hat einen Wert von über 350 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0171490/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

