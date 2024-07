LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Masserberg (ots) - In der Zeit vom 25.06.2024 bis zum 30.06.2024 entwendeten unbekannte Täter einen auf einem Grundstück in der Neustädter Straße in Masserberg abgestellten Holzspalter. Vermutlich hatten mindestens zwei Täter den Spalter zunächst zur Straße getragen und ihn dort mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung abtransportiert. Der rote elektrische Holzspalter des Herstellers "Woodline" hat einen Wert von mindestens 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den ...

mehr