LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Zella-Mehlis (ots) - Dienstagvormittag zeigte ein 83-Jähriger den Diebstahl seines Mobiltelefons bei der Polizei in Suhl an. Demnach hatten unbekannte Täter am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, als er sich im Verkaufsraum einer Bäckerei in der Straße "Zellaer Höhe" in Zella-Mehlis befand, sein Smartphone der Marke "Samsung" unbemerkt aus seiner Hosentasche entwendet. Das Telefon hat einen Wert von 230 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, ...

mehr