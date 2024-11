Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Pkw beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen? Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Pkw in Buchen am Dienstagmorgen. Der 35-Jährige Besitzer eines VW Fox parkte diesen gegen 0.15 Uhr in der Josef-Martin-Kraus-Straße, auf Höhe der Hausnummer 3. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest. Das Spurenbild lässt darauf schließen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein Lieferfahrzeug oder einen Lkw handeln muss. Ebenfalls am Dienstag verursachte ein weiterer unbekannter Verkehrsteilnehmer Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro an einem geparkten Fahrzeug. Die 49-Jährige Besitzerin eines Audi A3 hatte diesen gegen 7.30 Uhr vor einem Gesundheitszentrum im Höhlenweg abgestellt. Als sie gegen 17.20 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Auch in diesem Fall hatte sich der Verursacher bereits unberechtigt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum jeweiligen Unfallgeschehen oder den Verursachern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Adelsheim: Hausfassade beschädigt - Polizei sucht Zeugen In den vergangenen Tagen beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Fassade eines Hauses in Adelsheim und flüchtete anschließend. Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, blieb die gesuchte Person, vermutlich beim Abbiegen von der Schloßgasse in die Marktstraße, mit ihrem Fahrzeug an der Fassade des Gebäudes hängen und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell