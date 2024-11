Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrunkene Autofahrer, Zeugen nach Sachbeschädigung und Diebstahl gesucht

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: Mit über 2,6 Promille auf der Autobahn unterwegs Über 2,6 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Montagabend auf der Autobahn 6 an. Der 40-Jährige war gegen 20.50 Uhr mit seinem Fiat zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim/Steinsfurt unterwegs. Hier wurde ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer auf ihn aufmerksam, da er Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf konnte der Fiat-Fahrer von den hinzugerufenen Polizisten einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser das Ergebnis von über 2,6 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Betrunken Auto gestohlen und erwischt worden Am frühen Dienstagmorgen entwendete ein Mann einen Pkw in Heilbronn. Gegen 23.30 Uhr stellte ein 30-Jähriger seinen schwarzen VW Polo auf seinem Privatparkplatz in der Weinsberger Straße ab. Beim Verlassen des Fahrzeugs vergaß er vermutlich den Zündschlüssel abzuziehen und das Auto zu verschließen. Diese Gelegenheit ließ sich ein 31-Jähriger nicht entgehen und entwendete den VW. Gegen 3.30 Uhr fiel der Pkw in der Austraße einer Polizeistreife auf, da er ohne Licht unterwegs war. Daraufhin sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Der VW wies diverse Unfallschäden auf, von denen bisher nicht gesagt werden kann, wie diese entstanden sind. Im Fußraum des Beifahrersitzes konnten die Beamten eine leere Flasche hochprozentigen Alkohol auffinden. Außerdem zeigte der Fahrer starke Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Daher musste der 30-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neckarsulm: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro hinterließ eine bisher unbekannte Person am Wochenende an einem VW Golf in Neckarsulm. Der 35-jährige Besitzer des Fahrzeugs hatte es am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Tübingerstraße auf Höhe der Hausnummer 30 abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 11.45 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt sowie der rechte Außenspiegel beschädigt worden waren. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Rappenau-Bonfeld: Waren aus Lkw gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 2. November und Montag, 4. November, Waren im Wert von circa 50.000 Euro aus einem Lkw in Bad Rappenau-Bonfeld. Die Täter sägten ein großes Loch in das Dach des auf dem Lkw Parkplatz im Buchäckerring abgestellten Anhängers und stahlen circa 250 verpackte Fernseher und Monitore der Marke "LG". Zum Abtransport müssen die Täter ebenfalls ein großes Fahrzeug genutzt haben. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Buchäckerring verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

