FW Rheurdt: Emotionales Feuerwehr-Grillfest: Sven Walter nach zwanzig Jahren als Jugendwart verabschiedet

Emotionales Feuerwehr-Grillfest: Sven Walter nach zwanzig Jahren als Jugendwart verabschiedet

Rheurdt-Schaephuysen

Beim Grillfest der Feuerwehr in Schaephuysen am vergangenen Samstag standen nicht nur kühle Getränke und Leckereien vom Grill im Mittelpunkt. Vielmehr nutzte man diesen kameradschaftlichen und gemütlichen Anlass, um einige besondere Ehrungen, Danksagungen und eine Verabschiedung zu würdigen - allesamt im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr Schaephuysen, die in diesem Jahr ihr 10- bzw. 60-jähriges Jubiläum feiern. Im Fokus: Sven Walter. 20 Jahre lang hatte er als Jugendfeuerwehrwart die Entwicklung der Jugendfeuerwehr Schaephuysen geprägt. Nun verabschiedete er sich unter dem tosenden Applaus der 70 Gäste, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, aus seiner Funktion. Seine beeindruckende Laufbahn begann am 1. Januar 2004, als er die Rolle des stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarts übernahm. Nur acht Monate später trat er die Position des Jugendwarts an und trieb die Jugendfeuerwehr seither maßgeblich voran. Unter seiner Leitung erreichte die Jugendfeuerwehr zeitweise eine Mitgliederzahl von fast 30, meist aber mindestens 20 engagierten Jugendlichen. Durch seine Führung erlangte die Jugendfeuerwehr Schaephuysen bei Wettkämpfen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene einen exzellenten Ruf. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme am August-Ernst-Pokal, einem bundesweiten Wettstreit, der 2014 in Rheurdt ausgerichtet wurde. Die Jugendfeuerwehren aus Rheurdt und Schaephuysen traten gemeinsam an und erreichten vor heimischer Kulisse sensationell den 2. Platz. Das Jahr 2014 markierte ohnehin einen Meilenstein für den Feuerwehrnachwuchs in Schaephuysen. So wurde in diesem Jahr als eine der ersten im ganzen Land die Kinderfeuerwehr in Schaephuysen gegründet. Auch hier war Sven Walter maßgeblich beteiligt, ebenso wie seine Ehefrau Alexandra sowie Martina Schmidt und Patrick Bring. Das Trio wurde am Samstagabend für sein Engagement mit dankenden Worten des Wehrleiters und des Bürgermeisters geehrt. Viele der damaligen Gründungsmitglieder der Kinderfeuerwehr sind bis heute in verschiedenen Abteilungen der Wehr aktiv, einige wurden bereits zu Einsatzkräften ausgebildet, andere engagieren sich weiterhin in der Jugendfeuerwehr. Zwei von ihnen, Fabian Schmidt und Marlin Warmann, wurden während des Grillfestes für ihre 10-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit einer Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW geehrt. Sven Walter hat die beiden 17-Jährigen wie viele andere junge Menschen auf ihrem Weg begleitet und maßgeblich geprägt. Viele seiner ehemaligen Schützlinge haben inzwischen ihr Hobby zum Beruf gemacht, andere engagieren sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr in anderen Städten oder Gemeinden. Ein beachtlicher Anteil ist heute Teil des Löschzugs in Schaephuysen. Sie alle hatten sich zusammengetan und Sven zum Abschied ein Buch geschenkt, das ihre persönlichen Erinnerungen in Worte und Bilder fasst - ein Geschenk, das die tiefe Wertschätzung für seinen langjährigen Einsatz widerspiegelt. Während seiner zwei Jahrzehnte als Jugendfeuerwehrwart wurde Sven Walter von Joachim Weidner, Roland Icks, Christoph Schmidt, Fabian Rhode, Simon Galka und zuletzt Frank Hoyer als Stellvertreter unterstützt. Frank Hoyer bleibt der Jugendfeuerwehr weiterhin als Stellvertreter erhalten, und auch Sven Walter wird der Jugendarbeit nicht vollständig den Rücken kehren. Er wird sich als Betreuer der Kinder- und Jugendabteilungen insbesondere um die Kleiderkammer kümmern. Die Leitung der Jugendfeuerwehr wird zukünftig Fabian Maaß übernehmen, der am Samstag offiziell vom Leiter der Feuerwehr, Markus Gehrmann, in diese Position berufen wurde.

