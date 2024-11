Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fußgänger bei Unfall verletzt, Dieb festgenommen, zwei Verletzte bei Unfall

Heilbronn (ots)

Unterschüpf: Fußgänger bei Unfall verletzt Bei einem Unfall am Mittwochmorgen bei Unterschüpf wurde ein 65-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Gegen 6.45 Uhr war der Senior am Fahrbahnrand der Bundesstraße 292 von Schweigern kommend in Richtung Sachsenflur unterwegs. Eine in gleicher Richtung fahrende 18-Jährige nahm den Mann zu spät wahr und touchierte ihn, trotz Ausweichmanöver, mit dem Außenspiegel ihres Mercedes. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Wertheim-Bestenheid: Mann nach Diebstahl vorläufig festgenommen Am Mittwochnachmittag wurde in Wertheim-Bestenheid ein Mann nach einem Diebstahl vorläufig festgenommen. Gegen 11.45 Uhr entwendete der 42-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Mann mehrere Gegenstände aus einem Drogeriemarkt in der Bestenheider Landstraße. Anschließend begutachteten die beiden, vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Männer, ihre Beute hinter einem Busch in sicherer Entfernung zu dem Markt. Dies fiel zwei Zeugen auf, die im Anschluss einen Polizeibeamten informierten, welcher sich privat in der Nähe aufhielt. Der Beamte gab sich den Dieben als Polizist zu erkennen und nahm die Einkaufstasche mit den entwendeten Gegenständen an sich. Dies missfiel den beiden Männern, weshalb sie sich gegen die Wegnahme wehrten und hierbei den Polizisten und einen Zeugen verletzten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß und ließen ihre Beute zurück. Gegen 14 Uhr meldete ein weiterer Zeuge eine augenscheinlich verwirrte Person im Zieglerweg. Im Rahmen der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den 42-Jährigen handelte, welcher am Vormittag den Diebstahl begangen hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei der folgenden Durchsuchung der Person konnten die Beamten Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Die Personalien seines Mittäters sind bekannt. Beide müssen nun mit Anzeigen rechnen.

B19/Igersheim: Zwei Verletzte bei Unfall Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 19 bei Igersheim. Gegen 6.20 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Toyota auf der Kreisstraße 2848 von Neuses kommend unterwegs und bog nach links auf die Bundesstraße 19 in Richtung Igersheim ab. Hierbei übersah er vermutlich den aus Richtung Igersheim kommenden VW und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurden der Toyota-Fahrer und der 33-Jährige Lenker des VWs leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten wurde die B19 voll gesperrt.

