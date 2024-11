Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Unfall mit Rettungswagen - Eine verletzte Person

Heilbronn (ots)

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen am Donnerstagvormittag in Heilbronn wurde eine Person leicht verletzt. Der 24-Jährige Fahrer des RtW war mit eingeschaltetem Sondersignal auf der Neckartalstraße von Lauffen kommend in Richtung Heilbronn zu einem Einsatz unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Brackenheimer Straße und bog bei grüner Ampel nach links auf die Neckartalstraße ein. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Rettungswagen mit dem Fiesta. Nach dem Zusammenstoß lenkte der 24-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und stieß mit dem Ford EcoSport eines 65-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser abschließend auf den Hyundai eines 37-Jährigen aufgeschoben. Bis auf den Hyundai mussten alle Autos abgeschleppt werden. Der Fahrer des Fiesta zog sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von circa 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell