POL-NI: Nienburg - 35-Jähriger kommt alkoholisiert von der Fahrbahn ab

Rehburg-Loccum (ots) - (Oth) Am 29.10.2024 touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Kinderarztparkplatz in Loccum einen blauen VW Passat. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 07:10 Uhr und 13:45 Uhr in der Leeser Straße. An dem Passat eines 47-Jährigen aus Rehburg-Loccum entstand am Heck ein Lackschaden von etwa 500 Euro. Der ...

