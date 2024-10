POL-NI: Unfallflucht

Nienstädt (ots) - (ma) Über das vergangene Wochenende ist an der Bahnhofstraße in Nienstädt eine 118 kg schwere Rüttelplatte von einem dort abgestellten Bauanhänger gestohlen worden. Der Diebstahl ist erst am Montag bemerkt worden. Die entwendete Maschine stammt vom Hersteller Ammann und hat die Typenbezeichnung APR 22/40. Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte einen fahrbaren Kipper von einer Baustelle in Nienstädt, "Hohes Feld", zu stehlen. Die Täter kamen ...

mehr