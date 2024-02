Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Samstagabend verunglückte ein BMW-Fahrer in Erfurt. Der 26-jährige Mann war gegen 23:45 Uhr von der Stauffenbergallee am Schmidtstedter Knoten nach links in die Weimarische Straße abgebogen, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Mann kam mit seinem BMW nach rechts von der Straße ab und kollidierte dabei mit einer Mauer. Zwei seiner Mitfahrer im Alter von 23 und 28 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe auch die Feuerwehr im Einsatz. (JN)

