Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer auf und davon

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Autofahrer bekam flinke Füße, als er in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Walschleben kontrolliert werden sollte. Eine Polizeistreife wollte mit dem Mann eigentlich nur eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchführen. Als der 21-Jährige seinen VW stoppte, sprang er aber aus dem Auto und rannte auf ein Grundstück. Hierbei beschädigte er nicht nur einen Zaun, er griff auch einen Polizisten an, der die Verfolgung aufgenommen hatte. Gegen den aggressiven Mann musste Pfefferspray eingesetzt werden. Zudem wurden ihm Handschellen angelegt. Dabei ließ es sich der Mann nicht nehmen, nach den Beamten zu treten und sie zu beleidigen. Wie sich herausstellte, stand der 21-Jährige unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den jungen Mann wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. (JN)

