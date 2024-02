Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Sömmerda (ots)

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis war am Wochenende eine Autofahrerin im Landkreis Sömmerda unterwegs. Am Samstagabend war die 46-jährige Frau mit ihrem Auto zwischen der B85 und Guthmannshausen in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte die Frau nicht vorweisen. Zudem erreichte sie bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille. Die Fahrt war für die 46-Jährige somit beendet. Ihr weiterer Weg führte sie mit einem Streifenwagen für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen die Frau wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell